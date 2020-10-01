Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın açılış programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" programı açılış kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı konuşmalarını yaptı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın da katıldığı programı vatandaşlar da ilgiyle takip etti.Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, '' Camiler ve Din Görevlileri Haftamızın açılışında bir aradayız. Bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftasında cami ve ilim konusu gündeme taşıyoruz. Bu hafta münasebetiyle cami ve ilim ekseniyle gerçekleştireceğimiz programlarla mabetlerimizin kadim medeniyetimizin örnekliğinde camilerimizin ilim merkezi hürriyetlerini en ideal düzeye taşımanın yolunu arayacağız. İşte burada altında huzurla toplandığımız şu kubbeler bizlere hakikati anlatmaktadır'' ifadelerini kullandı.