Son dakika: Etil alkol ve metanolün internet satışı yasaklandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğiyle, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

İZLEME VE TAKİP TEDBİRİ

Buna göre, etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak.





EVSEL KULLANIM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan değişiklikle, etil alkol üretim tesislerinin izin, üretim ve yenileme süreçlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınan onay ve izinler, Tarım ve Orman Bakanlığına devredildi. Değişiklikle ayrıca, etil alkolün evsel kullanım amaçlı piyasaya arz edilme şeklini düzenleyen yönetmeliğin 20. maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 28. maddesine eklenen bir fıkraya göre ise etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmeyecek.

60 GÜN SONRA SATILAMAYACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı 60 gün süreyle yapılabilecek. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilecek.

Evde içki yapımında kullanılan etil alkol içerisine dünyadaki en acı kimyasal olarak bilinen 'denatonyum benzoat' katılarak satılıyordu.



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