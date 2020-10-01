İki Ermeni uçağı dağa çarparak düştü

Ermenistan, 2 SU-25 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti. Düşen uçağın enkaz görüntüleri AFP tarafından yayımlandı. Ermenistan'ın uçağın bir Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğü yalanını ortaya attı. Türk Milli Savunma Bakanlığı "Türk uçaklarının operasyonlarda kullanıldğı iddiası tamemen Ermenistan'ın kara propogandasıdır" açıklaması yaptı. İki uçağının dağa çarparak düştüğü ortaya çıktı. Sıcak çatışmayı yerinde takip eden ahaber ekibi uçaklardan birinin pilotunun paraşütle atlayış anını canlı yayında görüntüledi. ANKARAErmeni işgalcilere karşı yürüttüğü operasyona Türkiye'nin dört köşesinden bayraklar ve gösterilerilerle destek veriliyor. Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, Azerbaycan bayrağının renklerinde ışıklandırıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tatbikatta Türk ve Azeri bayraklarıyla gösteri yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek" dedi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayı'nın 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçlerin, nokta atışı ile vurulduğunu duyurdu.