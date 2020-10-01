İşte 'helikopter' yalanının detayları! Askeri gözetliyorlardı

TSK'nın 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu sırasında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı bir köyde teröristlerin etkisiz hale getirildiği noktada gözetleme yaparken şüpheli hareketler sergileyince gözaltına alınmak isteyen ancak direnen Osman Şiban ile Servet Turgut'un askerlerce 'helikopterden atıldığı' yönündeki yalanın detaylarına SABAH ulaştı. Turgut, kaçmaya çalışırken kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Şiban'ın ise askerlere direnirken yaralandığı ortaya çıktı.





OPERASYONDAKİ ASKERLERİ GÖZETLİYORLARDI

Van'ın Çatak ilçesinde "Yıldırım-10 Norduz" operasyonuna çıkan askerler, 11 Eylül günü öğle saatlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Çığlıca Köyü Yoğurtlu Mezrası kırsalında, bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen aynı köyden Osman Şiban (50) ve Servet Turgut'u (55) ifadesine başvurmak üzere gözaltına almak istedi.





KAÇARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜLER

Askerlerin kendilerine doğru geldiğini görüp bulundukları yerden kaçmaya başlayan ve 'dur' ihtarına uymayan Servet Turgut kayalıklardan düşüp ağır yaralanırken, PKK'ya yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen Osman Şival kendisini yakalayan askerlere uzun süre direnip fiziksel direniş gösterdi. Gözaltına alınan Osman Şival ile ağır yaralı Servet Turgut askeri ambulansla önce en yakındaki özel hastaneye, ilk müdahalenin ardından da Van Bölge Araştırma Hastanesine götürüldü. Şimal buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınarak 20 Eylül'de taburcu edildi. Kaçarken kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Servet Turgut ise tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

PKK'DAN TSK'YA İFTİRA

HDP'liler ve terör örgütü PKK yandaşları, olayın yaşandığı ilk günden itibaren örgütün yayın organları ve sosyal medya platformlarında Servet Turgut ve Osman Şival'in askerler tarafından gözaltına alınıp işkence yapıldıktan sonra konuldukları helikopterden götürülürken aşağı atıldığı kirli yalanıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kirli 'helikopter' iftirasını yaymaya başladılar.





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