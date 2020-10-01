İYİ Parti’deki dayak skandalı büyüyor; Dayak yiyen kadın isyan etti

İYİ Parti (İP) Genel Merkezi'ne gelen bir grup İP'li, "Oy verilmeyecekler" listesiyle ilgili parti lideri Meral Akşener ile görüşmek istemişti. Akşener grup ile görüşmemiş, gruptakiler İP TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile toplantıya alınmıştı. İddiaya göre bu toplantı esnasında Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır toplantıyı basarak İP'in Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım'ı darp etmişti.

AKŞENER'İN KUZENİNİN DARP ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Darp edildiğini belirten Yıldırım, medyaya yaptığı açıklamada, "Biz İYİ Parti'nin kurucularıyız. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasbettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz" demişti.

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AKŞENER, İYİ PARTİLİ BİR KADININ DARP EDİLMESİNE SESSİZ KALDI

İP Genel Merkezi'nde darp edilenler arasında Umut isminde partili bir kadının olması ve Akşener'in partisindeki darp olayı hakkında harekete geçmemesi dikkatten kaçmadı. Sosyal medyada yer alan videoda darp edildiğini belirten Umut Hanım, "İyi niyetlerle partimize geldik. Taban hareketi olarak. Bir parti eğer ki tabanını kabul etmiyorsa sahip çıkmıyorsa bir anlamı yoktur. Oturduk, konuştuk çok güzeldi her şey. Birden bir saldırı… Hadi anladım, Serhat Başkana vurdunuz ağzını burnunu berbat ettiniz. Bana niye vurdunuz?" dedi.

"EVLADIM YAŞINDAKİ GENÇLER DİRSEKLERİYLE KAFAMA KAFAMA VURDU, YAZIKLAR OLSUN!"

Umut Hanım sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben bir kadınım, bir kadın eğer ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir partiye gönül verdiyse sopa mı yemeli? Utanmazlar, şerefsizler. Bir kadındır ya kadın. Kadın hareketi olarak biz yola çıktık. Orada herkes bir vekil vardı, bilmiyorum ki ismini. Ümit Dikbayır saldırdı. Genç çocuklar vardı. Bilmiyorum kim onlar. Ama nasıl enseme enseme dirsekle kafa yedim ben. Yazıklar olsun. Benim evladım yaşımdaki çocuklar bana vurdular. Yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum."