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Milli paylaştı: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

Milli , 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü 'ya ait bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 17:35 Son Güncelleme: 1.10.2020 17:50 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait iki girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.
Paylaşımda mağaranın tespit edilmesi ve imha görüntülerine de yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"
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