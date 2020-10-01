Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait iki girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Paylaşımda mağaranın tespit edilmesi ve imha görüntülerine de yer verildi.

MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" | Video