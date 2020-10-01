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Son dakika: 'den Karargahı'ndaki toplantıyla ilgili açıklama! " 'Genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı"

Milli Savunma Bakanlığından (), ve askeri heyetleri arasında Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 18:39 Son Güncelleme: 1.10.2020 18:50 ABONE OL
Son dakika: MSB'den NATO Karargahı'ndaki toplantıyla ilgili açıklama! 'Genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı

MSB'den, Türkiye-Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılara ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır."

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Son dakika: MSB'den NATO Karargahı'ndaki toplantıyla ilgili açıklama! " 'Genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı"
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