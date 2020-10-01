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Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Libya görüşmesi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı ile Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Libya'nın istikrara kavuşması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade eden Akar, bağımsız ve egemen Libya'nın desteklendiğini bildirdi. Görüşme 'nda gerçekleşti.

DHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 16:12 Son Güncelleme: 1.10.2020 16:22 ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Libya görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'nın desteklendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Libyalılara verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini; istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'yı desteklediğini belirtti.

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Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Libya görüşmesi!
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