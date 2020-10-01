Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Libya görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'nın desteklendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin Libyalılara verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini; istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'yı desteklediğini belirtti.

Bir ihanet daha ortaya çıktı! Köstebek, ODA TV’ye askerlerin güzergahını bile sızdırmış

Macron'un Türkiye karşıtı politikası nereye varacak?

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar