SON DAKİKA HABERİ! 1 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Ekim Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ülkemizde geçtiğimiz Mart ayından itibaren etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin yurttan ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin Türkiye'de ilk vakasının görülmesinden bu yana günlük tablo ile coronavirüs ölü ve vaka sayılarını kişisel Twitter hesabı üzerinde yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Ekim 2020 Perşembe günlük tablo ve coronavirüs vaka ve ölü sayılarını duyurması bekleniyor. Bu bilgilerle vatandaşlarımız 30 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

1 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı analizleriyle elde edilen verilerle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor. 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosu ve Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile ilgili ayrıntılar şöyle;