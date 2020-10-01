Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 1 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu, 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1507 oldu.

Son dakika! 1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı | Video

Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın." ifadelerini kullandı.

İşte, Türkiye'de 1 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...







1 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 113 546

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1407

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 67

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1402

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." açıklamasında bulundu.

DÜNKÜ VERİLER

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.098

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1391

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1245