Son dakika: TBMM yeni yasama yılına başlıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumla toplanacak Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Celal Adan, Nimetullah Erdoğmuş, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, bakanlar ve grup başkanvekillerinin yanına giderek bir süre ayaküstü sohbet etti.

ŞENTOP: TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDADIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan işgaline dikkat çekerek Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğu dile getirdi. Şentop, 'Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmelidir'

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.