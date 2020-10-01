Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

SURİYE VE IRAK TEZKERELERİ İLK GÜNDEM

TBMM 2 aylık aranın ardından gündem oldukça yoğun olacak. Ekim ayında süresi dolan Suriye ve Irak tezkereleri ilk görüşülecek konu olacak. Yetkinin bir yıl daha uzatılması için onay verilmesi bekleniyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor.