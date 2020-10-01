Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

İki aylık aranın ardından TBMM bugün açılıyor. 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış töreni için program belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye hitap edecek. Meclis'in gündeminin yoğun olduğu belirtilirken, ilk olarak Suriye ve Irak tezkerlerinin süresinin uzatılması bekleniyor.
AÇILIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU
TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.
Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle saat 14.00'te toplanacak.
AÇILIŞ KONUŞMASI MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN
TBMM'nin 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış konuşmasını Genel Kurul'da Meclis Başkanı Mustafa Şentop yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DA HİTAP EDECEK
TBMM'nin yasama yılı açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak Meclis'e hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası TBMM, 6 Ekim'de açılmak üzere kapanacak.
RESEPSİYON YOK, ZİYARETÇİ YASAK
Koronavirüs önlemleri kapsamında Meclis resepsiyonu bu yıl iptal edildi. Ayrıca, ziyaretçi de kabul edilmeyecek. Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.
SURİYE VE IRAK TEZKERELERİ İLK GÜNDEM
TBMM 2 aylık aranın ardından gündem oldukça yoğun olacak. Ekim ayında süresi dolan Suriye ve Irak tezkereleri ilk görüşülecek konu olacak. Yetkinin bir yıl daha uzatılması için onay verilmesi bekleniyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor.