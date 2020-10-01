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Son dakika: 'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi () 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılışı bugün gerçekleşecek. Meclis, iki aylık aranın ardından düzenlenecek programla açılacak. Saat 14.00'te başlayacak Genel Kurul'da Başkan , Genel Başkanı olarak Meclis'e hitap edecek.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 1.10.2020 09:53 Son Güncelleme: 1.10.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

İki aylık aranın ardından bugün açılıyor. 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış töreni için program belli oldu. Başkan , TBMM'ye hitap edecek. Meclis'in gündeminin yoğun olduğu belirtilirken, ilk olarak Suriye ve Irak tezkerlerinin süresinin uzatılması bekleniyor.

Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

AÇILIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.

Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle saat 14.00'te toplanacak.

Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

AÇILIŞ KONUŞMASI MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN

'nin 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış konuşmasını Genel Kurul'da Meclis Başkanı Mustafa Şentop yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DA HİTAP EDECEK

TBMM'nin yasama yılı açılışında Başkan , Genel Başkanı olarak Meclis'e hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası TBMM, 6 Ekim'de açılmak üzere kapanacak.

Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

RESEPSİYON YOK, ZİYARETÇİ YASAK

Koronavirüs önlemleri kapsamında Meclis resepsiyonu bu yıl iptal edildi. Ayrıca, ziyaretçi de kabul edilmeyecek. Konuya ilişkin Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.

Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...

SURİYE VE IRAK TEZKERELERİ İLK GÜNDEM

2 aylık aranın ardından gündem oldukça yoğun olacak. Ekim ayında süresi dolan Suriye ve Irak tezkereleri ilk görüşülecek konu olacak. Yetkinin bir yıl daha uzatılması için onay verilmesi bekleniyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor.

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Son dakika: TBMM'de yasama yılı açılıyor! Gündem oldukça yoğun...
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