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: Türk 'ları ezberlerini bozdu! 'den çok çarpıcı analiz: Görmediğimiz tek bir gün bile yok...

haberi: Türk 'ları destan yazmaya devam ediyor. , ve 'da oyun değiştirici özelliği ile öne çıkan SİHA'lar, 'ın 'a karşı başarılı taarruzlarında da ön plana çıktı. Azerbaycan, 'den satın aldığı SİHA'ları çok aktif bir şekilde kullanarak, Ermenistan'ı birkaç günde bozguna uğratınca, dünya SİHA gerçeği ile bir kez daha yüzleşti. Fransız ajansı , Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. 'lı teröristlerin ifadelerinin de yer aldığı haberde, SİHA'lar için 'Ezber bozuyor' yorumunda bulunuldu.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 11:26 Son Güncelleme: 1.10.2020 11:35 ABONE OL
Son dakika: Türk SİHA'ları ezberlerini bozdu! AFP'den çok çarpıcı analiz: Görmediğimiz tek bir gün bile yok...

, yerli ve milli savunma sanayi hamlesi ile birçok önemli silahı üretti. Ancak bunların içinde 'lar apayrı bir yere sahip. Bay-Kar tarafından yerli ve milli olarak üretilen SİHA'lar, terörle mücadelede hem maliyeti azalttı, hem de riski oldukça düşürdü. , ve 'ın kuzeyinde destan yazan SİHA'lar 'oyun değiştirici' olduğunu tüm dünyaya gösterdi. , SİHA'ların başarısına dair çarpıcı bir haber yayınladı.

Son dakika: Türk SİHA'ları ezberlerini bozdu! AFP'den çok çarpıcı analiz: Görmediğimiz tek bir gün bile yok...

AFP'DEN ÇARPICI SİHA ANALİZİ

Fransızların önemli ajansı , Türk 'ları için 'oyun değiştirici' ifadesini kullandı. 'lı teröristlerle konuşulanları da haberde aktarıldı. PKK'lı teröristler, "SİHA görmediğimiz tek bir gün yok, o kadar alçaktan uçuyorlar ki..." sözleri ile SİHA korkusunu gözler önüne serdi.

Son dakika: Türk SİHA'ları ezberlerini bozdu! AFP'den çok çarpıcı analiz: Görmediğimiz tek bir gün bile yok...

AZERBAYCAN SİHA'LAR İLE ERMENİSTAN'I DARMADAĞIN ETTİ

, 'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alınca bölgede ortalık karıştı. 30 yıldır bekleyen Azerbaycan, Dağlık Karabağ için Ermenistan'a çok sert saldırılar ile karşılık verdi. Azerbaycan'ın saldırılarında 'den satın alınan 'lar başrol oynadı. SİHA'lar ile yüzlerce Ermeni milisi ve askeri öldürüldü.

Son dakika: Türk SİHA'ları ezberlerini bozdu! AFP'den çok çarpıcı analiz: Görmediğimiz tek bir gün bile yok...

askerleri saldırılarından kaçamazken, mevzileri terk etmeye başladı. Yaşananlar SİHA'ların yeni savaşlardaki rolünü bir kez daha gösterdi.

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Son dakika: Türk SİHA'ları ezberlerini bozdu! AFP'den çok çarpıcı analiz: Görmediğimiz tek bir gün bile yok...
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