Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Talimatlar kafe ve parklarda veriliyor

Talimatlar kafe ve parklarda veriliyor

Giriş Tarihi: 1.10.2020 ABONE OL
Talimatlar kafe ve parklarda veriliyor
POLİS Karaman'da örgüt hücresini çökertti. Eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada ise yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ve FETÖ elebaşına ait kitap, sim kart, ankesör kartları ve dijital materyal ele geçirdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi. Farklı illerden gönderilen paralara el konuldu. Yeniden yapılanma oluşumunda, örgütün militanlara kafe ve park gibi açık alanda talimat verdiği belirlendi. Kocaeli'ndeki operasyonda ise 4 kişi gözaltına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Talimatlar kafe ve parklarda veriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA