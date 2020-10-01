Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'in, yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca'dan takip ettiği öğrenildi.

TBMM Başkan Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı gerçekleşiyor. Bu yılki açılışta salgın sebebiyle Büyükelçilere davet gitmedi. Tek bir istisnayla. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca'dan takip ediyor. Üstelik duayen koltuğundan. Mesaj açıktır" ifadelerini kullandı.

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