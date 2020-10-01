Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katıldı

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katıldı

’nin yeni yasama yılı açılışı gerçekleşiyor. Açılışa pandemi salgını sebebiyle büyükelçilere davet gitmedi. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca’dan takip ediyor.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 1.10.2020 15:15 Son Güncelleme: 1.10.2020 15:22 ABONE OL
Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'in, yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca'dan takip ettiği öğrenildi.

TBMM Başkan Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı gerçekleşiyor. Bu yılki açılışta salgın sebebiyle Büyükelçilere davet gitmedi. Tek bir istisnayla. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, yasama yılı açılışını Kordiplomatik Loca'dan takip ediyor. Üstelik duayen koltuğundan. Mesaj açıktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: TBMM yeni yasama yılına başlıyor! Şentop: Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmelidir

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim Meclis'in yeni yasama yılı açılışına katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA