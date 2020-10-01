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'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

'da konaklama tesisi ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi kararlaştırıldı.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 09:18 ABONE OL
Tekirdağ'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, ilde, herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vs.) müşterilerden HES kodu istenecek.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, sorgulama sonucunda sadece herhangi bir risk bulunmayan kişiler tesise kabul edilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek.

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Tekirdağ'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu
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