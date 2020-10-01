Tünelin ucu göründü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Eleştirilere de yanıt veren Bakan Koca şöyle konuştu:Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur. 2020 yılındayız. Hayatta olanı olu gösteremeyiz. Öleni de hayatta gösterme imkanımız yoktur. Vefat sayılarındaki iddialar bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor. Verdiğimiz tablodaki tüm bilgiler doğrudur.TUİK verilerine göre, gecen yılın ilk 9 ayında ölüm sayısı 329 bin 274'tur. Yıllık öngörülen yüzde 2,2 artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenmektedir. Şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 olum gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244'tur. Kovid-19 kaynaklı tespit edilen ölüm sayısı ise 8 bin 62'dir.13 yerli çalışmamız var. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum. Aşı icin 1-2 aylık zaman kaldığı görülünce tünelin ucu ve ışık göründü. Bu yolun emekçilerinin cevap hakkı vardır. Bu tedbirlere uyan devletine güvenenlerin de hakkıdır. Artık dalgalardan piklerden değil, tedaviden bağışıklıktan bahsediyoruz.(Yüz yüze eğitim) Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler icin Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız.İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü. Ankara'da da hasta sayısı yarı yarıya azaldı.Test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz.Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı. Buna göre son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 98 olurken, bin 391 yeni tanı konuldu. Dün koronavirüsten 65 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 245 hasta iyileşti.