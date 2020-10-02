23 yıl önce annemin yaşadığını yaşadım

Bursa'da bir holdinge bağlı otomotiv firmasına staj başvurusu yapan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyma Bakan, başörtülü olduğu gerekçesiyle staja kabul edilmedi. Yargıya intikal eden olaya göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören Şeyma Bakan, staj başvurusu yaptığı Orhan Holding bünyesindeki Matay Otomotiv'in insan kaynakları yetkilisiyle görüştü. İddiaya göre genç kıza, başörtüsünü çıkartmaması durumunda işe kabul edilmeyeceği söylendi. Firmanın insan kaynakları yetkilisinin kendisini ayrı bir odaya aldığını anlatan Bakan, "Bana, başarılı bir öğrencisin, seni işe almayı düşünüyoruz ama başörtünü çıkarmalısın.' dediler. 40 dakika boyunca başımı açmam için bana telkinde bulundular. Aşağılayıcı bir ses tonuyla beni baskı altına almaya çalıştılar" dedi. Genç kız, aynı zamanda amcası olan avukatı Rıfat Bakan aracılığıyla suç duyurunda bulunurken, Bakan, öğretmen annesi Münevver Bakan'ın da 28 Şubat'ta başörtüsü nedeniyle görevden alındığını, verdiği hukuk mücadelesiyle 14 yıl sonra göreve iade edildiğini söyledi. İlgili firma ise "konuyu araştırıp, kamuoyunu bilgilendireceklerini" duyurdu.