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ABD’nin 46 meclis üyesinden skandal mektup! Aralarında ’u destekleyen isim de var

ABD’de 46 meclis üyesinden oluşan bir grup, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya ’ın Dağlık Karabağ’dan çekilmesi için elinden geleni yapması doğrultusunda skandal bir mektup yazdı. Mektupta “Açıkça ve kesin bir şekilde Azerbaycan’ın sebepsiz saldırganlığını kınayın ve kısıtlama uygulamazlarsa ABD'nin devamının sorgulanacağı açıktır” denilmesi dikkat çekti. Mektubu imzalayanlardan bazıları ise karşıtlığıyla biliniyor. Bu isimlerden biri . Sherman, 2016 darbe girişimi desteklemişti.

DAMLA KAYAYERLİ DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 2.10.2020 17:05 Son Güncelleme: 2.10.2020 17:07 ABONE OL
ABD’nin 46 meclis üyesinden skandal mektup! Aralarında 15 Temmuz’u destekleyen isim de var

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 'nde 46 meclis üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazdı. Bu mektupta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi için ABD'nin elinden geleni yapması istendi. Mektupta dört madde şeklinde yapılması gerekenler tek tek anlatıldı.

ERMENİ YANLISI BİR MEKTUP

Grup, Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı dört maddenin ilkinde "Açıkça ve kesin bir şekilde Azerbaycan'ın sebepsiz saldırganlığını kınayın ve kısıtlama uygulamazlarsa ABD'nin devamının sorgulanacağı açıktır" dedi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE İÇİN İMZA ATTILAR

Ermenistan yanlısı mektubu kaleme alan isimler ise dikkat çekti. Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabından mektubu imzalayanlarla ilgili bazı bilgiler paylaşarak "Bu mektupta imzası olan B.Sherman, D.Titus, G.Bilirakis, S. King, J.Chu, B.Lee, P.Tonko, B.Lawrance gibi isimler daha önce de Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanması için ABD meclisine verilen mektupları imzalamışlardı" dedi.

15 TEMMUZ'U DESTEKLEDİ

Bu tarz mektupları imzalayanların hep aynı isimler olduğunun altını çizen Bekiroğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Hep aynı isimler ve ortak noktaları FETÖ destekçisi olmaları. Brad Sherman Ermeni asıllı ABD'li siyasetçi ve her defasında Türkiye-Azerbaycan düşmanlığı yapan bir isim. ABD Temsilciler meclisine ve senatosuna Ermeni Soykırımı iddialarını taşımıştı. İddianın Meclis ve Senato tarafından kabul edilmesini ve tasarının yasalaşmasını sağlamıştı.

Brad Sherman 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi yaptığı sırada ABD'den darbe girişimine destek açıklaması yapmış ve Twit atmıştı. Aynı Brad Sherman, ABD de görülen Halk Bankası kumpası yargıcı Preet Singh Bharara'ya da yakın."

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ABD’nin 46 meclis üyesinden skandal mektup! Aralarında 15 Temmuz’u destekleyen isim de var
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