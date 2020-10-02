ABD’nin 46 meclis üyesinden skandal mektup! Aralarında 15 Temmuz’u destekleyen isim de var

15 TEMMUZ'U DESTEKLEDİ

Bu tarz mektupları imzalayanların hep aynı isimler olduğunun altını çizen Bekiroğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Hep aynı isimler ve ortak noktaları FETÖ destekçisi olmaları. Brad Sherman Ermeni asıllı ABD'li siyasetçi ve her defasında Türkiye-Azerbaycan düşmanlığı yapan bir isim. ABD Temsilciler meclisine ve senatosuna Ermeni Soykırımı iddialarını taşımıştı. İddianın Meclis ve Senato tarafından kabul edilmesini ve tasarının yasalaşmasını sağlamıştı.