Bakan Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması! "Samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil"

Bakan Akar, Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanmasına yönelik gelen çağrıların samimi olmadığını söyledi.Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar "Yıllardır Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." dedi.

DAĞLIK KARABAĞ ADIM ADIM KURTARILIYOR

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan askerleri geri çekilirken sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırıyor. Şu ana kadar 19 sivil ölürken 55 sivil yaralandı.

Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor | Video

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan Ordusu'nun 27 Eylül'de başlattığı operasyon 5'inci gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ eteklerinde şiddetli çatışmalar gerçekleşiyor. Ermenistan Ordusu'na ağır kayıplar verdiren Azerbaycan Ordusu'nun ilk hedefi işgal altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirmek. SABAH gazetesi, gelişmeleri cephe hattından takip ediyor.

İşgal altındaki toprakları adım adım geri alan Azerbaycan ordusu, yeni başarılara imza atıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada birliklerin, Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği belirtildi. Bakanlık ayrıca, operasyonlarda Ermeni Ordusunun ağır kayıplar verdiği ve Ermeni askeri birliklerinin lojistik destekte ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti. İşgalden kurtarılan bölgelerde ise mayın temizleme ve güvenlik denetim çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti. Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı şuana kadar, 200 tank ve zırhlı araç, 228 roket atar, 30 hava savunma sistemi, 6 kumanda merkezi, 5 cephane, 110 lojistik araç, 1 adet S-300 savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ adım adım kurtarılıyor

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