CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, Halk TV; Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldu!

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; vatandaşlarla beraber Cuma namazı kılması; CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, Halk TV'yi rahatsız etti.





TÜRKER ÖKSÜZ, CUMA NAMAZINI VATANDAŞLARLA BERABER KILDI



Türker Öksüz, Cuma namazını Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alan Merkez Camii'nde kıldı. Türker Öksüz, Kars Belediyesi'nde iken ezan okundu. Öksüz; Merkez Camii ve avluda yer olmadığı gerekçesiyle Cuma namazını cami yerine vatandaşlarla birlikte kıldı.

Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı | Video



İYİ PARTİLERDEN DEVLETİN VALİSİNE HAKARET



İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan; "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu" iddiasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da; "Sanki namaz kılacak camii yok!" dedi.



İYİ Partili isimler; Türker Öksüz'ün Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alan Merkez Camii'nde kılmasını görmezden geldi ve Öksüz'e hakaret etti.





CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; "Kars Valisi Türker Öksüz Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı!" derken, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal da; "Kars Valisi, belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!" iddiasında bulundu.



Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; kendisine yönelik iftirada bulunan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.



KARS BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ



Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.



Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; vatandaşlarla beraber Cuma namazı kılmasından rahatsız olan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri şunlar:





İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan: "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu. Devleti emanet ettiğimiz valilerin bu çapsızlıkları, devleti de olumsuz etkiliyor."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan: "Önde namaz kılan devletin valisi! Sanki namaz kılacak camii yok! Fe veylün lil müsallin Ellezine hüm an salatihim sahun Ellezine hüm yüraun Yani diyor ki Yüce Allah: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır"



CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: "Kars Valisi Türker Öksüz kayyum olarak atandığı Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı! Kars işgal altında mıydı? Özgür iradesi gasp edilen Kars halkı bu vicdansızlığı unutmaz!"



Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal: "Belediye'nin çiçeği burnunda kayyumu olan Kars Valisi, Kars halkının iradesinin tecessüm ettiği belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!"



CHP Eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün: "Kars belediyesine atanan kayyumun ilk icraatı 'namaz show' olmuş. O makam gasbedilmiştir.. Hiçbir dua, gasbı aklayamaz.."





Oda TV: "Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz, belediye önünde Cuma namazı kılarak, dua etti. Öksüz daha sonra belediye binasına giderek göreve başladı"



Cumhuriyet Gazetesi: "Kars'a kayyım atanan vali belediye önünde cuma namazı kıldı"





BirGün: "Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan vali, belediye binası önüne gelerek namaz kıldı"



Evrensel Gazetesi: "Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Türker Öksüz, belediye binası önünde namaz kıldı"



Yeni Yaşam Gazetesi: "Kayyum belediye binası önünde 'Fetih' namazı kıldı. Kars Kayyumu Türker Öksüz belediye binası önünde cuma namazı kıldı"





Halk TV: "Kayyım olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, belediye önünde namaz kıldı"





Yol TV: "Kars Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz'ün ilk işi belediyede namazı kılmak oldu"





DUVAR: "KARS KAYYIMI BELEDİYE ÖNÜNDE NAMAZ KILDI"



Deniz Yücel: "Bu arkadaşa kul hakkı yemek yetmemiş, üstüne bir de ganimet namazı kılmış." (Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı)

T24: "Kayyım olarak atanan Kars Valisi, Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı"



Gerçek Gündem: "Atanan kayyum ilk iş olarak Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı"