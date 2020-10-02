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Erzincan merkezli operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Erzincan ve 'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 16:43 ABONE OL
Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi ve İstanbul'da teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, T.D (36), Ö.Ş (36), İ.Y (36) ve K.E (34) gözaltına alındı.

Operasyonda, 272 sentetik ecza, 49 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, T.D ve Ö.Ş çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, İ.Y ile K.E adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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