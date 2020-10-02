Hastanede korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre; Kocaeli Darıca İlçesinde hizmet veren Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam geç saatlerde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklamada bulundu. Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Gece saatlerinde Hastanemizin -3. Katında elektrik kontağından kaynaklı küçük çapta bir yangın çıkmıştır. Hastanemizde bulunan ekipler tarafından yangına kısa sürede ilk müdahale yapılmış olup, Darıca Belediyemize ait değerli itfaiye ekibinin de kısa sürede müdahalesi ile yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Hastalarımız ve hastane personelimiz yangından olumsuz manada etkilenmemesi ve maddi hasar oluşmaması bizim moral kaynağımız olmuştur. Bazı alanlarda minimal düzeyde duman yayılımı olmuştur.Tüm personelimize ve hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz

Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur"