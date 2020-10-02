Isparta’da apart terörü! Fuhuş ve uyuşturucu şüphelilerinin mekanı oldular

Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, korona virüs tedbirleriyle ilgili Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katılarak, sunum yaptı. Sunumunda kentteki apartlara dikkat çemen Akay, bu tür yerlerin ebeveyn denetiminin dışında kaldığını, bu yüzden de uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından uygun mekanlar haline dönüştüğünü söyledi.

APARTLARDA 61 NARKOTİK OLAY!

Uyuşturucu ve fuhuş gibi belli suçlarda yakalanan şahısların büyük çoğunluğunun apartlardan alındığını ifade eden Akay, "Apart bölgelerinde sokak çalışmalarına ağırlık verilmekte olup, gelen ihbarlar anında değerlendirilmekte ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale edilmektedir. 2019 yılının başından bu yana sorumluluk bölgesinde bulunan apartlarda 61 narkotik olayı meydana gelmiş, bu olaylara karışan 142 şahıs yakalanmış, 29 şüpheli tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir" diye konuştu.

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