Jandarmadan filmleri aratmayacak çete operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerinin Ortadoğu ülkelerinden getirdikleri uyuşturucuları Avrupa'ya götürmeye çalıştıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler kapsamında tespit edilen iki şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, Z.F.İ ve İ.T.'nin uyuşturucu taşımak için TIR temin etmeye çalıştıklarını belirledi. Şüphelilerin, Avrupa Yakasından Anadolu Yakası'na geçerek, TIR'a yük aldığı anlaşılınca ilk operasyon için düğmeye basıldı.





FİLMLERİ ARATMAYAN TAKİP

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere yönelik yapılacak operasyon kapsamında uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı TIR'ın şoför mahallinde bulunan yatak altına zula diye tabir edilen gizli bölme yaptırıldığı istihbaratının alınması üzerine araç fiziki takibe alındı. Jandarmanın yaptığı takip neticesinde Z.F.İ., isimli şüphelinin TIR'ı Beylikdüzü'nde bulunan TIR garajına park etmesi üzerine takip yapan jandarma ekipleri de sivil halde bir TIR bularak aynı garajda takibe devam etti.





182 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Bir süre sonra olay yerine gelen İ.Ö., uyuşturucu yüklü TIR'ı alarak garajdan alınca bir sürede daha takip yapan jandarma ekipleri aracı durdurarak arama yaptı. Şoför mahallinde yapılan aramada gizli bölmeyi bulan ekipler 180 adet kalıp halinde hazırlanmış 182 kilogram eroin maddesi ile geçirildi.





HELİKOPTER VE DRONE'LU TAKİPLE 200 KİLO EROİN YAKALANDI

Z.F.İ.'nin yurtdışına sevkiyat yapacağı tespitinde bulunan jandarma ekipleri bu kez sivil araçlarla takip ettiği TIR'ın durdurulması için Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında hazırlık yaptı. Bu sırada jandarma helikopteri ve drone ile şüpheliler havadan takip edildi. Uyuşturucu olduğu değerlendirilen TIR köprü çıkışında durduruldu. Şüpheliler etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Detektör köpek Vadi'nin koklayıp havladığı dorsenin altındaki bölmede kurşunla kaplanmış zula tespit edildi. Kurşun kaplamanın sökülmesiyle birlikte zuladan 200 kilo eroin çıktı.

UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Uyuşturucu şebekesi ile elebaşını ele geçirmek için 14 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde Z.F.İ., isimli kişinin liderliğini yaptığı uyuşturucu kaçakçısı çetenin yurt dışına sevkiyat yapacağı bilgisini alan jandarma ekipleri İran'dan Türkiye'ye getirilen eroin maddesinin Van'da bulunan bir TIR'a zula yapılarak İstanbul'a getirileceğini öğrendi. İstanbul'da takibe alınan araç Büyükçekmece'de yurt dışına çıkmak üzere gümrük işlemlerini tamamladığı sırada durduruldu. TIR'da yapılan aramalarda gizli bölme içerisinde toplamda 102 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Jandarmanın aylarca süren mücadelesi sonucu uyuşturucu şebekesi çökertilirken elebaşı Z.F.İ.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.