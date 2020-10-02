Kağıthane'de kışın yağmur ve kar yağışı taşkınları için altyapı hazırlıkları tamamlandı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Vatandaşlarımızdan gelen talep ve bizim tespitlerimiz neticesinde Kağıthane'de sel ve taşkın oluşabilecek riskli alanları belirledik. Buralardaki mevcut hatlar artık işlevini yerine getirmede yetersizdi. 500'lük hatları; arazi koşulları ve yapılaşmayı da dikkate alarak 800'lük olarak genişlettik. Aşırı yağışlarda yağmur suları artık burada herhangi bir taşmaya sebep olmadan tahliye edilebilecek. Bu sayede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumuş olacağız'' diye konuştu.