MSB'den son dakika açıklaması! "Desteğimiz devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin, "BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.



