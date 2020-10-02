Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB'den son dakika açıklaması! "Desteğimiz devam edecek"

'den son dakika açıklaması! "Desteğimiz devam edecek"

: Türkiye ve arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:12 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:14 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! Desteğimiz devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesine ilişkin, "BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den son dakika açıklaması! "Desteğimiz devam edecek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA