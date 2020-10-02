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Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 02:47 Son Güncelleme: 3.10.2020 02:48 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür:

Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."

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Sağlık Bakanı Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür:
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