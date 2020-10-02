Şenler, kentli kadının dindarlığına örnekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından Şule Yüksel Şenler'in mücadelesini, gençlik yıllarına dayanan yoldaşlıklarını ve düşüncelerini Turkuvaz Medya Grubu'nun fikir dergisi Lacivert Dergisi'ne anlattı. Yayın Yönetmeni Mustafa Akar'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, kendisini başörtüsüyle tanıştıran Şenler'in dönemin tüm gençliği ve İslami camia üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Erdoğan, Şenler'e ilişkin Lacivert'e verdiği mülakatta şu mesajlara yer verdi:Bugün, kadınlar, çocuklar, savaş mağdurları, çevre ve eğitim gibi konularda projeler yürütmemizin ardında, Şule Abla'nın bize aşıladığı bilinç vardır diyebilirim.Elbette dönüp baktığımızda geçtiğimiz süreçlerin çok zorlu süreçler olduğunu biliyorum. Ama o dönemlerden geçip, o sınavları vermemiş olsak, belki bugün kalbimiz dünyanın bir ucunda gözyaşı döken insanlar için atacak hassasiyete sahip olmayabilirdi. O nedenle benim tek arzum, büyüklerimizden miras aldığım bu his dünyasını gençlere aktarabilmek.Belki de Şule Abla'nın başardığı en büyük ilk, iki kutbu birleştirebilmesidir. Kentli kadının dindarlığını yaşayabilmesinin örnekliğini göstermişti. O yüzden dualarımızda adını ne kadar ansak inanın az kalır.