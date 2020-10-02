Şırnaklı anneler HDP binasına yürüdü

Diyarbakır'dan sonra Şırnak'ta da çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Kadınlardan oluşan grup,ellerinde Türk bayrakları ile HDP Şırnak İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getiren kadınlar, sık sık 'kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.Aralarında şehit anneleri, eşleri, Şırnaklı kadınlar ile çocukları kaçırılan annelerin de bulunduğu kadınların eylemine, bir grup HDP'li balkondan sloganlar atıp tencerelere vurarak eylemi engellemeye çalıştı.Eyleme katılan annelerden Hamdiye Arslan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Doğan Arslan'ı geri istediğini belirterek, "Buraya oğlum için geldim. Oğlum 14 yaşındaydı. Oğlumu zorla götürdüler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Yazık, günah değil mi? HDP'lilerin hepsi çocuklarını okutuyorlar. Bizim çocuklarımızı satıyorlar. Silah altına sokuyorlar. Bunu bize yapmaya hakları yok" diye konuştu.1993'te PKK tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu babası şehit olan Zehra Erzen ise, "Babamı kaybettim. Sokağa çıkma yasağında 3 dayımı kaybettim. Ben babamın hesabını sormaya geldim. Bu hesap bitmeden durmayacağız. Her Perşembe geleceğiz" dedi.HDP ve PKK'dan çok çektiklerini dile getiren Gülten Karaca ise, "Yeter artık bu gençlerimizi versinler bize. Terör örgütünün bitirilmesini istiyoruz" diye konuştu.