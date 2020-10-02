SON DAKİKA: 1 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Ekim Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ülkemizde geçtiğimiz Mart ayından itibaren etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin yurttan ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisinin Türkiye'de ilk vakasının görülmesinden bu yana günlük tablo ile coronavirüs ölü ve vaka sayılarını kişisel Twitter hesabı üzerinde yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Ekim 2020 Perşembe günlük tablo ve coronavirüs vaka ve ölü sayılarını duyurması bekleniyor. Bu bilgilerle vatandaşlarımız 30 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı analizleriyle elde edilen verilerle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor. 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosu ve Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile ilgili ayrıntılar şöyle;
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.
Bilim insanları, çalışma ile kimlerin ağır hasta olacağını, kimlerin ise asemptomatik şekilde hastalığı geçireceğini de artık genlere bakarak öngörebilmenin mümkün hale gelebileceğini belirtti. Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayınlanan iki makale ile bilim dünyasına duyuruldu.
Araştırma, tüm dünyadan yaklaşık 50 genetik merkezi ve yüzlerce hastanenin katılımı ile yürütüldü. Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı ve "Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu" olarak da adlandırılan çok uluslu araştırmanın yönetim kurulu üyeliğini Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaparken ana ekibin klinisyenleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Prof. Dr. Nevin Hatipoğlu, Dr. Sevtap Şenoğlu ve Dr. Şemsi Nur Karabela yer aldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), korona virüs salgını sürecinde Manisa'da su tüketiminin rekor kırdığını ve 1 milyon metreküp su kullanıldığını belirtildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, son dönemdeki su kesintileri ile ilgili bilgiler verdi. Yaz aylarında meydana gelen su kesintilerinin idarenin dışında başka altyapı kurumlarının çalışmalarından da kaynaklandığının altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Elektrik kesintileri ve bazı altyapı kurumlarının kazı çalışmaları arızaları meydana getirirken, salgın sürecinde su tüketiminin rekor seviyelere gelmesi de su kesintilerinin yaşanmasında önemli bir etken oldu. En büyük sorun ise son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının yetersizliğidir" dedi.
Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.
İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye ve Polonya'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.
İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında haftalık olarak seyahat listesini güncellemeye devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Polonya'dan İngiltere'ye gelen yolculara Cumartesi günü yerel saatle 04.00'den itibaren 14 günlük karantina şartı getirildiğini duyurdu. Shapps ayrıca, Karayipler'de bulunan Bonaire, St Eustatius ve Saba Adaları'nın da karantina listesine eklendiğini açıkladı. İngiltere, 100 bin kişide 20 enfeksiyon oranına sahip ülkeleri karantina listesine eklerken, Polonya'da son 2 haftada bu oran 100 bin kişide 36 olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan İngiltere'de toplam vaka sayısı 460 bin 178'e, toplam can kaybı ise 42 bin 202'e ulaştı.
Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.
Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün.