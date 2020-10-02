SON DAKİKA HABERİ: 2 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Ekim Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Yurtta ve dünyada geçtiğimiz kış aylarından itibaren etkisini gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde pek insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüs pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sonbahar aylarına girdiğimiz ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşadığımız şu günlerde coronavirüs vaka ve ölüm sayılarında artış görülmeye başlanmıştı. Bu bağlamda salgının görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden itibaren günlük tablo ile coronavirüs ölü ve vaka sayılarını sosyal medya hesabı ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası televizyon canlı yayınlarında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulmaya devam ediyor. 2 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu bilgilerini merak edilerek 2 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalar yapılıyor.

2 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı araştırmaları sonucu elde edilen 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosu ile Türkiye günlük vaka ve ölüm sayılarının Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Detaylar şöyle;