Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi!

haberi: , 'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi!

DHA'nın aktardığı bilgisine göre , 'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği karargahını ele geçirdi. Azerbaycan , daha önce de Madagiz bölgesindeki stratejik tepelerin kontrol altına alındığını belirtmişti.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi!

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahini ele geçirdiği duyuruldu. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan işgali altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahini ele geçirildiğini duyurdu.

Ermeni askerlerin havanlı saldırısında gazeteciler ölümden döndü

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA