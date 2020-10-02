Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cemal Kaşıkçı mesajı: Katilleri hepimiz tanıyoruz, hesap sormalıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2 yıl önce ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen infaz timi tarafından öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından İngilizce açıklamada bulundu.

"HEPİMİZ KATİLLERİ TANIYORUZ, HESAP SORMALIYIZ"

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın iki yıl önce bugün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hain bir pusuya düşürüldüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cemal Kaşıkçı, Riyad'daki birinin, aralarında bir adli tıp uzmanı ve dublörün de olduğu bir suikast timini, ellerinde bir kemik testeresiyle, kendisini öldürmek için gönderdiğinden habersizdi. Kaşıkçı'nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı. Onlara yataklık yapıldı. Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar. Türk savcıları, polisleri ve iletişim uzmanları gece gündüz çalışmaya devam ederek Kaşıkçı'nın katillerini adalete teslim etmek için gayretlerini sürdürüyor. Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye'ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın. Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturma olan Türkiye'deki soruşturmaya destek olun."