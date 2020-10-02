Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için karar çıktı!

: Tecavüzcü 'li vekil Tuma Çelik için karar çıktı!

haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bir kadına zorla tecavüz eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında kararını verdi. Çelik'in vekilliği düşürüldü. Çelik, seçim çalışması bahanesiyle evine davet ettiği genç bir kadına tecavüz etmişti. Çelik'in yargılanması için vekilliğinin düşmesi gerekiyordu. Çelik'in yargılanmasının yolu açıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:17 Son Güncelleme: 2.10.2020 12:24 ABONE OL
Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için karar çıktı!

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik, seçim çalışmaları bahanesi ile evine çağırdığı genç kadını bayılttıktan sonra zorla tecavüz etmişti. Genç kadını tehdit eden Çelik, "Bana bir şey olmaz, ben milletvekiliyim. En fazla yurt dışına gider yaşarım. Sen ve ailen insan içine çıkamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

HDP, seçim nedeniyle olayın üstünü örterken, genç kadın mücadelesini sürdürerek şikayetçi olmuştu. HDP'li Çelik rezaletin ardından partisinden istifa ederken, HDP sembolik bir karar ile istifa eden Çelik'i ihraç etmişti.

Türkiye'yi sallayan olayın ardından HDP'li Tuma Çelik'in yargılanması için milletvekilliğinin düşürülmesi gerekiyordu. Hazırlanan fezleke ile Çelik'in vekilliği düşürüldü. Çelik, yargı önünde hesap verecek.

Tecavüz skandalı sonrası HDP'li Tuma Çelik hakkında son dakika gelişmesi: Kurul toplanıyor Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Rapor Karma Komisyon'a sunuldu... Son dakika: HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'e bir şok daha! Başsavcılık o itirazı reddetti

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için karar çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA