Son dakika: Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik için karar çıktı!

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik, seçim çalışmaları bahanesi ile evine çağırdığı genç kadını bayılttıktan sonra zorla tecavüz etmişti. Genç kadını tehdit eden Çelik, "Bana bir şey olmaz, ben milletvekiliyim. En fazla yurt dışına gider yaşarım. Sen ve ailen insan içine çıkamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

HDP, seçim nedeniyle olayın üstünü örterken, genç kadın mücadelesini sürdürerek şikayetçi olmuştu. HDP'li Çelik rezaletin ardından partisinden istifa ederken, HDP sembolik bir karar ile istifa eden Çelik'i ihraç etmişti.

Türkiye'yi sallayan olayın ardından HDP'li Tuma Çelik'in yargılanması için milletvekilliğinin düşürülmesi gerekiyordu. Hazırlanan fezleke ile Çelik'in vekilliği düşürüldü. Çelik, yargı önünde hesap verecek.

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