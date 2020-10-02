Taş ve sopayla polisleri yaralamıştı! 'Avesta Firaz Herekol’ kod adlı terörist Hazal Kıl Kandil’de yılan sokması sonucu öldü

Demokratik Türkiye Partisi(DTP) nin düzenlediği sokak eyleminde 6 polis taş ve sopalarla yaralamak suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranırken PKK'ya katılan ''Avesta Firaz Herekol'' kod Hazal Kıl adlı terörist Kandil'de yılan sokması sonucu öldü.

19 Ekim 2008 'de Gaziantep DTP il binası önünde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ''tecrit'' yapıldığını ileri süren bir grup örgüt sempatizanı terör sloganları atarak Adliye'ye doğru yürüyüşe geçti.





ETEKLERİNİN ALTINA SOPA SAKLAMIŞLAR

Grup kendilerine müdahale eden polislere ceplerine daha önceden doldurdukları taş ve kadınların eteklerinin altına sakladıkları sopalarla saldırmaları sonucu 6 polis memuru yaralandı.

Polisin kamera kayıtlarından yakalayıp sevk edildikleri mahkemede ''örgüt propagandası'' ve ''polise saldırı'' suçlarından tutuklanan 16 kişi arasında Hazal Kıl 'da yer alıyordu.





CEZAEVİNDEN ÇIKIP PKK'YA KATILDI

2009 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Zahir-Fatma Kıl çiftinin 8 çocuğundan biri olan Hazal Kıl (23) cezaevinden çıktıktan 2 hafta sonra PKK'nın dağ kadrosuna katıldı. 2010 yılında 7 yıl 1 ay ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kandil 11 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda yer alan terörist Hazal Kıl'ın bir süre önce beyin kanaması sonucu öldüğünü açıkladı.





YILAN SOKMASI SONUCU ÖLMÜŞ

İstihbarat birimlerinin teknik ve saha çalışmasında teröristin Kandil'in Batı cephesinde yer alan Bole kamp alanında kaldığı barınakta Yılan sokması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Teröristi çağırmak için barınağa giden diğer teröristler cesedinin üzerine iki yılan olduğunu ve onların sokması sonucu zehirlenerek öldüğünü fark ettiler.





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