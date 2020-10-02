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Terör örgütünün sözde halk mahkemesine baskın! 20 kişi gözaltında

Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde bölücü terör örgütü / tarafından kurulan sözde kent meclisi ve halk mahkemesine jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında 'li eski yönetici ve meclis üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 13:56 Son Güncelleme: 2.10.2020 13:57 ABONE OL
Terör örgütünün sözde halk mahkemesine baskın! 20 kişi gözaltında

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sözde 'Erzurum Eyaleti Doğu Gücü' adı altında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde Kent Meclisi (İlçe Meclisi) ve Halk Mahkemesi (Adalet Komisyonu) kurulduğu tespit edildi.

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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sözde kent meclisi ve halk mahkemesi başkan ve üyelerine yönelik 29 Eylül 2020 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Operasyon düzenlenen 20 kişiden aralarında HDP eski ilçe belediye eş başkanı, HDP eski il genel meclisi üyeleri, HDP eski yönetim üyeleri ve görevden alınan HDP eski ilçe başkanının olduğu 19 kişi Muş'ta ve 1 kişi de Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında Beratta marka ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 65 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet terör örgütünü simgeleyen fotoğraf, 9 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hafıza kartı, 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet tablet, 2 adet flash bellek, 8 adet CD, 3 adet DVD ele geçirildi.

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Terör örgütünün sözde halk mahkemesine baskın! 20 kişi gözaltında
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