Türkiye tek yürek Azerbaycan’ın yanında

Ermenistan'ın saldırıları üzerine Azerbaycan'ın karşı operasyona güçmesine Türkiye'nin dört bir yanından destek veriliyor.İstanbul Türkiye-Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) üyeleri Azerbaycan'a gönüllü askere gitmek için harekete geçti. İSTAD üyeleri, Azerbaycan'a gönüllü askere gitmek için dilekçelerini dernek başkanı Sefer Karakoyunlu'ya verdi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyeleri Azerbaycan'a destek olmak için gönüllü askerlik dilekçesi verdi. İstanbul'da Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) üyesi bir grup avukat, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı.Sarıyer'e bağlı Ayazağa Cendere Caddesi'nin adı, Sarıyer Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı ortak kararla Azerbaycan Caddesi olarak değiştirildi.Samsun Milli İrade Platformu üyeleri, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla toplanarak Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı. Manisa'da Genç Memur-Sen üyeleri Azerbaycan'a destek için buluştu. Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz "Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmamız bizim boyun borcumuz" dedi. Ganç Memur-Sen üyeleri Kayseri'de de destek eylemi yaptı. Kayseri İl Başkanı Hüseyin Altunbaş "Dünya ülkelerini Ermanistan'ın bu hukuk tanımazlığına karşı tepkiye davet ediyoruz" diye konuştu. Genç Memur Sen üyesi bir gurup İstanbul Aksaray'da destek eylemi yaptı. Genç Memur-Sen üyeleri Sinop ve Ordu'da da destek eylemi yaptı.Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yapıştırdıkları itfaiye araçlarıyla şehri turladı. Iğdır'da vatandaşlar, Azerbaycan'a destek amacıyla ev ve iş yerlerini ay yıldızlı bayraklarla donatarak Azerbaycan'a destek verdi.Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf iş yerine Azerbaycan Türklerin'in yanında olduklarını göstermek amacıyla Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı astı. Van'ın Tuşba ilçesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ise "Azerbaycan yalnız değildir, Karabağ'a destek" yazıldı.