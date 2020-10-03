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AK Partili vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: AK koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gürel, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını da bildirdi.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 12:55 ABONE OL
AK Partili vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gürel, yaptığı açıklamada, TBMM 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde tedbir amacıyla Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Bursa'da yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum."

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AK Partili vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
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