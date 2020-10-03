Artık sahada ve masada asli yeri olan bir ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Konya Şehir Hastanesi, Tarihi Buğday Pazarı Çevre Düzenlemesi, 22 km'lik Konya çevre yolu, Kayacık Lojistik Merkezi, Sarayönü'nde bin 682 konut ile cami, sosyal tesis, ticaret merkezi, alt yapı ve çevre düzenlemesi projelerinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde flaş açıklamalar (2 Ekim 2020 Cuma) | Video

ÜLKEMİZ DIŞLANMAK İSTENİYOR: "Dünyanın yaşadığı dönüşüm, koronavirüs salgının etkisiyle fevkalade hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele, bu küresel değişim sürecinden bağımsız değildir. Türkiye, tıpkı bir asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor.

AÇIK BİR KUŞATMAYA ÇALIŞILIYOR: Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarını neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye'den Akdeniz'e ve Kafkaslar'a kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu adımları birer birer hayata geçirdik.



KAZIN AYAĞININ ÖYLE OLMADIĞINI GÖRDÜLER: Sadece bununla kalmadık, 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışımızda küresel sistemi adeta bloke edenlere, bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimiz küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar kazın ayağının öyle olmadığını gördü.

SAHADA VE MASADA ASLİ YERİ OLAN BİR ÜLKEYİZ: Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne söylediysek arkasında durduk, ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutumumuz karşısında uluslar arası toplumun tüm aktörleri bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi hesaba katmak mecburiyetinde kalmıştır. Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumundayız.

YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ: Elbette bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terör örgütleriyle kimi zaman ekonomik tuzaklarla kimi zaman uluslar arası baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hamdolsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar, başaramayacaklar.



KARABAĞ KURTULANA DEK MÜCADELE SÜRECEK

ERMENİSTAN aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir neticeyle karşılaştı. Kardeş Azerbaycan büyük bir harekat başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.



İŞTE CLEVELAND BURADA!

ERDOĞAN, hastanedeki hibrit ameliyathane ve genel cerrahi bölümüne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Buradaki son teknolojik donanımlarla ilgili bilgi alan Erdoğan, "Bunlar bizim yıllar yılı hayal-i mizdi. Sizler gibi değerli hocalarımızın böyle mükemmel hastanelerde hizmet vermesi, buradan Cleveland'a benim insanım niye gitsin. İşte Cleveland burada. Şimdi onlar buraya gelsin." dedi



MEVLANA'YA ZİYARET VE DUA

BAŞKAN Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreni öncesi cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra eşi Emine Erdoğan'la birlikte Mevlana Müzesi'ne geçen Erdoğan, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Mevlana türbesinde de dua etti.

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