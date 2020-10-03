Gaziosmanpaşa’da araç kundaklamıştı! PKK’ya eleman temin eden şüpheliyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.





İstanbul'da araç kundaklayan zanlı PKK’ya eleman temin eden şüpheliyle yakalandı | Video

Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz günü Gaziosmanpaşa ilçesinde sokak içerisinde park halinde bulunan 2 aracın kundaklanması olayını gerçekleştiren şüpheli tespit edildi.

Yapılan operasyonda, şüpheli şahıs ile PKK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılımın yapılması amacıyla örgüt mensuplarının kara yolu ile illegal yollardan Yunanistan'a kaçışını sağlayan, oradan da PKK mensuplarının barındığı kamplara teslimini sağlayan şüpheli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan B.O. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar dün adli makamlara sevk edildi. B.O. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.A. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile salıverildi.