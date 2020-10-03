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Gaziosmanpaşa’da araç kundaklamıştı! ’ya eleman temin eden şüpheliyle yakalandı

Gaziosmanpaşa ilçesinde sokak içerisinde park halinde bulunan 2 aracın kundaklanması olayını gerçekleştirdi belirlenen şüpheli ve terör örgütü ’ya eleman temin ederek kırsal alana götürülmesini sağlayan şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 3.10.2020 13:05 ABONE OL
Gaziosmanpaşa’da araç kundaklamıştı! PKK’ya eleman temin eden şüpheliyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz günü Gaziosmanpaşa ilçesinde sokak içerisinde park halinde bulunan 2 aracın kundaklanması olayını gerçekleştiren şüpheli tespit edildi.

Yapılan operasyonda, şüpheli şahıs ile PKK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılımın yapılması amacıyla örgüt mensuplarının kara yolu ile illegal yollardan Yunanistan'a kaçışını sağlayan, oradan da PKK mensuplarının barındığı kamplara teslimini sağlayan şüpheli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan B.O. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar dün adli makamlara sevk edildi. B.O. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.A. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

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Gaziosmanpaşa’da araç kundaklamıştı! PKK’ya eleman temin eden şüpheliyle yakalandı
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