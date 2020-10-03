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İki devlet tek yumruk!

Giriş Tarihi: 3.10.2020 ABONE OL
İki devlet tek yumruk!
Türkiye'nin dört köşesinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı özgürleştirmek için başlattığı operasyona destek sürüyor. Edirne'de ortaokul öğrencileri, kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek amacıyla yazdıkları şiir ve çizdikleri resimleri, ülkeye ulaştırılmak üzere İstanbul Başkonsolosluğuna gönderdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı ve Türk öğrenciler Azerbaycan'a destek vermek amacıyla bayraklarla süsledikleri araçlarıyla konvoy yaptı. Adıyaman'da Genç Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği Demokrasi Parkı'nda Azerbaycan'a destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.
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İki devlet tek yumruk!
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