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görüntüleri paylaştı! Hedefler tam isabetle vuruldu...

F-16 uçakları, tarafından geliştirilen entegre edilmiş genel maksat bombalarıyla hedefleri tam isabetle vurdu. ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan , söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 3.10.2020 16:36 ABONE OL

F-16 uçakları, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombalarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından, Teber Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildiği bildirildi.

TAM İSABETLE VURDU

MSB'nin açıklamasında, "ROKETSAN Teber Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu." ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.

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MSB görüntüleri paylaştı! Hedefler tam isabetle vuruldu...
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