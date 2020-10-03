SON DAKİKA HABERİ! 3 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Ekim Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili olarak son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarında artış görülen yaz aylarında önemli oranda azalma görülen vaka ve ölü sayısında havaların soğuması nedeniyle yeniden artış etkili olmaya başlamıştı. Türkiye' ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne kadar günlük tablo olarak coronavirüs ölü ve vaka sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 3 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu bilgilerini paylaşmasını bekleyenler 3 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.

3 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından yapılan araştırma ve filyasyon çalışmaları sonucu 3 Ekim 2020 Cumartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosu ile Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklandığı anda burada olacak…