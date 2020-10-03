SON DAKİKA HABERİ! 3 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 3 Ekim Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisiyle ilgili olarak son dakika haberleri ajanslara düşmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarında artış görülen yaz aylarında önemli oranda azalma görülen vaka ve ölü sayısında havaların soğuması nedeniyle yeniden artış etkili olmaya başlamıştı. Türkiye' ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne kadar günlük tablo olarak coronavirüs ölü ve vaka sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 3 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu bilgilerini paylaşmasını bekleyenler 3 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından yapılan araştırma ve filyasyon çalışmaları sonucu 3 Ekim 2020 Cumartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosu ile Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklandığı anda burada olacak…
Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.
Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.
Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.