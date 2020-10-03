Son dakika: Kars Valisi'ni hedef almışlardı! Yalanları ortaya çıktı, işte o görüntüler...

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Cuma namazı kılmasını; "Türker Öksüz, Kars Belediyesi önünde namaz kıldı. Kars'ta cami mi kalmadı? Sanki namaz kılacak camii yok!" şeklinde ifadelerle eleştiren siyasiler ve gazetecilerin yalan söylediği belgelendi.

KARS BELEDİYESİ İLE MERKEZ CAMİİ ARASI 25 ADIM

SABAH; Türker Öksüz'ün Cuma namazını kıldığı yerin Merkez Camii'ne uzaklığının 25 adım olduğu gösteren fotoğraf ve görüntülere ulaştı. Fotoğraf ve videolarda; Türker Öksüz'ün namaz kıldığı Kars Belediyesi'nin önü ile Merkez Camii arasındaki mesafenin 25 adım olduğu açıkça görülüyor.

TÜRKER ÖKSÜZ, CUMA NAMAZINI VATANDAŞLARLA BERABER KILDI

Kars Valisi Türker Öksüz, 2 Ekim 2020 tarihinde Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Öksüz; Kars Belediyesi'nde iken ezan okunması üzerine dışarı çıkmış, Merkez Camii ve avluda yer olmadığı için Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kılmıştı. Öksüz'ün Cuma namazını kıldığı Merkez Camii, Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alıyor.

İYİ PARTİLERDEN DEVLETİN VALİSİNE HAKARET

CHP, İYİ Parti ve Deva Partisi yetkilileri; Türker Öksüz'ün Kars Belediyesi önünde namaz kıldığını ve gösteriş yaptığını iddia etmişti.

İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan; Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü hedef aldı ve "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu" iddiasında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da; "Kars Valisi Türker Öksüz Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı!" derken, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal da; "Kars Valisi, belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!" iddiasında bulundu.

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; vatandaşlarla beraber Cuma namazı kılmasından rahatsız olan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri şunlar:

İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan: "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu. Devleti emanet ettiğimiz valilerin bu çapsızlıkları, devleti de olumsuz etkiliyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan: "Önde namaz kılan devletin valisi! Sanki namaz kılacak camii yok! Fe veylün lil müsallin Ellezine hüm an salatihim sahun Ellezine hüm yüraun Yani diyor ki Yüce Allah: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy: "Kars'ta 509 cami bulunmasına rağmen Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, polis eşliğinde belediye binası önünde namaz kıldı!"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: "Kars Valisi Türker Öksüz kayyum olarak atandığı Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı! Kars işgal altında mıydı? Özgür iradesi gasp edilen Kars halkı bu vicdansızlığı unutmaz!"

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal: "Belediye'nin çiçeği burnunda kayyumu olan Kars Valisi, Kars halkının iradesinin tecessüm ettiği belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!"

CHP Eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün: "Kars belediyesine atanan kayyumun ilk icraatı 'namaz show' olmuş. O makam gasbedilmiştir.. Hiçbir dua, gasbı aklayamaz..."

ANAP Eski Genel Başkanı Nesrin Naz: "Öyle bakakaldım. Ayasofya'da mimbere kılıçla çıkmanın uzantısı ve fetih iştahasının dışa vurumu"

Cumhuriyet Gazetesi: "Kars'a kayyım atanan vali belediye önünde cuma namazı kıldı"

Sözcü Gazetesi: "Kars'a kayyum atanan vali belediye önünde cuma namazı kıldı"

BirGün: "Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan vali, belediye binası önüne gelerek namaz kıldı"

Evrensel Gazetesi: "Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Türker Öksüz, belediye binası önünde namaz kıldı"

Yeni Yaşam Gazetesi: "Kayyum belediye binası önünde 'Fetih' namazı kıldı. Kars Kayyumu Türker Öksüz belediye binası önünde cuma namazı kıldı"

Oda TV: "Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz, belediye önünde Cuma namazı kılarak, dua etti. Öksüz daha sonra belediye binasına giderek göreve başladı"

Halk TV: "Kayyım olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, belediye önünde namaz kıldı"

Yol TV: "Kars Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz'ün ilk işi belediyede namazı kılmak oldu"

Gazete Duvar: "Kars kayyımı belediye önünde namaz kıldı"

T24: "Kayyım olarak atanan Kars Valisi, Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı"

Independent Türkçe: "Kars Belediyesi'ne kayyum olarak atanan vali, belediye binası önünde cuma namazı kıldı"

Gerçek Gündem: "Atanan kayyum ilk iş olarak Kars Belediyesi'nin önünde namaz kıldı"

Tele 1: "Kars'a kayyum atanan vali namaz kılarak işe başladı. Kayyım Öksüz ilk iş olarak belediye önünde Cuma namazı kılarak, dua etti.

Deniz Yücel: "Bu arkadaşa kul hakkı yemek yetmemiş, üstüne bir de ganimet namazı kılmış." (Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı)

İhsan Eliaçık: "Vay o namaz kılanların haline" (Maun suresi; 4)"

Ahval: "Kars kayyumu belediye önünde namaz kıldı"

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; kendisine yönelik iftirada bulunan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

KARS BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.