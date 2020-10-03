Vali Coşkun’dan şehit ailesine ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile birlikte Şehit P.Uzm. Onb. Bekir Gündeş'in ailesini evinde ziyaret etti.





Beşen Mahallesi'nde ikamet eden şehidin ailesiyle bir araya gelen Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılık sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güçle huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum," dedi.

Şehidin Bekir Gündeş'in değerli aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun'a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler. Ziyaret, şehidin ruhu için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından son buldu.