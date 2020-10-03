Yaralı şahin tedaviye alındı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Doğal yaşam hayatının korunması ve hayvanların yaşatılması amacıyla çalışma gerçekleştiren Kırıkkale Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipler, Bahşılı ilçesinde bir duyarlı vatandaşın yaralı şahin ihbarını değerlendirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı şahini bulunduğu yerden alarak Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü.







Şahin'e burada yapılan ilk müdahale ve tedavinin ardından yaralı şahinin iyileşme süreci başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahinin iyileşme sürecini tamamladığında tekrar ekosistemdeki yöerini almak üzere doğaya salınacağını belirtti.