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yaptığı suyu bile vermiyor

“Suya indirim” vaadiyle koltuğa oturdu, seçilince suya yaptı. Son olarak, vatandaşa kullanmadığı su için fatura kesen ’li Belediyesi, şimdi de su kesintileri ile halkı canından bezdirdi

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 3.10.2020 ABONE OL
Zam yaptığı suyu bile vermiyor
SON yerel seçimlerle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni alan CHP, vatandaşı canından bezdirdi. Suya indirim vaadiyle koltuğa oturan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldikten sonra indirim yerine zam yaparken, geçtiğimiz günlerde de abonelere kullanmadığı suyun faturasının kesildiği ortaya çıkmıştı. Belediyeye bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'ne telefonla ulaşamadıklarını belirten aboneler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, gelen zamlarla ilgili tepkisi dinmeyen Mersinliler bir de su kesintileri ile karşı karşıya kalıyor. Yapılan bir kesintiyle ilgili MESKİ'den 'arıza onarıldı ve vanalar tekrar açıldı' açıklamasına vatandaşlar, sosyal medyadan 'yanıltıcı doğru olmayan bilgiler veriyorsunuz, su gelmiş olsa bizim musluklarımızdan da akar' diye tepki verdi.
Abdulkadir Gündoğdu (23) Serbest meslek: MESKİ ile ilgili sıkıntılıyız, Mersin halkıda rahatsız. Suların sık sık kesilmesinden tutunda yüksek faturalar ve yetersiz hizmetleri vatandaşı çileden çıkarıyor.
Ayşe Bozkuş Emekli (67): Çok sık su kesintisi yaşıyoruz. Aynı ayda 2-3 fatura kesiliyor. Ve gerçekten yüksek faturalar. Bunun ile ilgili herkes şikâyetçi olmasına rağmen çözüm üretilmiyor. Vatandaşın mağduriyeti ortadan kaldırılmıyor. Benimde bunu aklım almıyor.

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Zam yaptığı suyu bile vermiyor
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