Ali Ersoy: “Kovid-19 evcil hayvanlara bulaşmaz, hayvanları sokaklara terk etmeyin!”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan hakları yeniden gündeme geldi. Türkiye'de evcil hayvanlarla ilgili yasa tasarısı da hayvanseverler tarafından bekleniyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) Başkanı Ali Ersoy da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"SADECE GÖNÜMÜZÜN GÖRDÜĞÜ HAYVANLARIN GÜNÜ DEĞİL"

Ali Ersoy, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, sadece gözümüzün gördüğü hayvanların değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarının hatırlanması açısından çok önemli" dedi.

"EĞLENCE AMACIYLA HAYVANLAR, İŞKENCEYE MARUZ KALIYOR"

Ersoy, dünya genelinde hızla artan nüfusun, çarpık yapılaşmanın, doğal alanların tahribatının, yasa dışı avcılık ve ticaretin yaban hayatının dengesini bozduğunu vurguladı. Bu durumunda diğer canlıları bir yok oluşa doğru sürüklediğini belirtti. Ayrıca Ersoy, maddi kazanç ve eğlence amacıyla hayvanların, işkence, eziyet ve kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı.

Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Son derece üzücü bu tablo 21. yüz yıl insanına hiç yakışmıyor. Ülkemize baktığımızda, gün geçmiyor ki, görsel ve yazılı basında hayvanların uğradıkları haksızlıklara, işkence, kötü muamele ve öldürülme haberlerine rastlanılmasın!"

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU REVİZE EDİLMELİ

Hayvan haklarında diğer sorunlar arasında ise sahipsizliğin olduğunun altını çizen Ersoy, "Sokak hayatı, yeterli gıdaya ulaşamama, açlık ve sağlıksız yaşam diğer ciddi bir sorunlar olarak devam ediyor. Hayvana kötü muamelede bulunmak, en temel hakkı olan yaşam hakkını elinden almak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilmekte, maalesef 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu dikkate alınmıyor. Bu durumda, hayvanlara yönelik yapılan her türlü suç, kanun yetersizliğinden çoğu zaman cezasız kalıyor. 2004 yılında yürürlüğe giren, ancak hayvan hakları ve refahını sağlamak için yetersiz olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, en kısa sürede gelişmiş, bilimsel ve gerçekten hayvanların haklarını koruyan bir şekilde revize edilerek uygulamaya konulmalı" dedi.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE HAYVAN SEVGİSİ VERİLMELİ

"Hayvan hakları konusunda bilinç oluşturulmalı" diyen Ersoy, "Biz insanlar olarak, kendi geleceğimiz açısından da, hayvanları korumak ve onları yaşatmak zorundayız. Hayvanları koruma konularında toplumda farkındalık ve bilinç oluşturulmalıdır. Hayvanlar potansiyel tehlike değil, onlar eko-sistemin koruyucularıdır. İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak hayvan sevgisini aşılayan dersler konulmalıdır" diye konuştu.

KOVİD-19 EVCİL HAYVANLARA BULAŞMAZ, TERK ETMEYİN

"Hayvan sahiplenme ehliyeti olmayan insanların, hayvan sahiplenmesi engellenmelidir" diyen Ersoy sözlerini şöyle tamamladı: "Kısırlaştırma ve aşılamalar devam ettirilmeli, kedi ve köpekler kimliklendirilip kayıt altına alınmalıdır. Başından beri ifade ettiğimiz gibi COVID-19 hastalığında evcil hayvanlardan insanlara bulaş söz konusu değildir. Hayvanlar sokaklara terk edilmemelidir. Sebebi ne olursa olsun, evcil hayvanlarını sokağa terk edenlere ağır cezai müeyyideler getirilmelidir. Sahipsiz hayvan rehabilitasyonu yapan merkezler günün şartlarına ve ihtiyaca uygun donanım, personel ve fiziki şartlara kavuşturulmalıdır."

Denizli'de köpeğe göz kamaştıran muhteşem doğum günü partisi | Video