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Beyazıt’ta ’a ! Ermenistan bayrağı yakıldı

’ın ’ın bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim üst seviyelere çıktı. Azerbaycan Ordusu, başarılı operasyonlarla işgal altındaki topraklarını alırken Azerbaycan vatandaşları da gösterileriyle Ermenistan’a tepkilerini gösteriyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 16:41 Son Güncelleme: 4.10.2020 16:48 ABONE OL
Beyazıt’ta Ermenistan’a protesto! Ermenistan bayrağı yakıldı

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sınır bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerini vurmasının ardından Azerbaycan teyakkuza geçerek hakkı olan toprakları bir bir geri almaya başladı.

Beyazıt’ta Ermenistan’a protesto! Ermenistan bayrağı yakıldı | Video

GENCE'NİN VURULMASI TEPKİLERİ ARTTIRDI

Çok sayıda köy ve beldenin kurtarıldığı Dağlık Karabağ'da karşılıklı çatışmalar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde ise Ermenistan, Azerbaycan'nın Gence şehrini vurdu. Füzeli saldırıda 2'si çocuk, 24 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de ağır yaralandı.

ERMENİSTAN BAYRAĞI YAKILDI

Haberin duyulmasının ardından Türkiye'de bulunan Azerbaycan vatandaşları ise Beyazıt'ta bir araya gelerek Ermenistan'ı protesto etti. Ermenistan'ın işgalci tutumu ve alçak saldırılarına tepki gösteren Azerbaycanlılar, toplandıkları Beyazıt'ta öfkelerini dile getirirken Ermenistan bayraklarını da yakarak ayaklarıyla ezdiler.

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Beyazıt’ta Ermenistan’a protesto! Ermenistan bayrağı yakıldı
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