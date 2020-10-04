Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sınır bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerini vurmasının ardından Azerbaycan teyakkuza geçerek hakkı olan toprakları bir bir geri almaya başladı.
Beyazıt’ta Ermenistan’a protesto! Ermenistan bayrağı yakıldı | Video
GENCE'NİN VURULMASI TEPKİLERİ ARTTIRDI
Çok sayıda köy ve beldenin kurtarıldığı Dağlık Karabağ'da karşılıklı çatışmalar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde ise Ermenistan, Azerbaycan'nın Gence şehrini vurdu. Füzeli saldırıda 2'si çocuk, 24 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de ağır yaralandı.
ERMENİSTAN BAYRAĞI YAKILDI
Haberin duyulmasının ardından Türkiye'de bulunan Azerbaycan vatandaşları ise Beyazıt'ta bir araya gelerek Ermenistan'ı protesto etti. Ermenistan'ın işgalci tutumu ve alçak saldırılarına tepki gösteren Azerbaycanlılar, toplandıkları Beyazıt'ta öfkelerini dile getirirken Ermenistan bayraklarını da yakarak ayaklarıyla ezdiler.