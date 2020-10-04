Beyazıt’ta Ermenistan’a protesto! Ermenistan bayrağı yakıldı

ERMENİSTAN BAYRAĞI YAKILDI

Haberin duyulmasının ardından Türkiye'de bulunan Azerbaycan vatandaşları ise Beyazıt'ta bir araya gelerek Ermenistan'ı protesto etti. Ermenistan'ın işgalci tutumu ve alçak saldırılarına tepki gösteren Azerbaycanlılar, toplandıkları Beyazıt'ta öfkelerini dile getirirken Ermenistan bayraklarını da yakarak ayaklarıyla ezdiler.